Hayri Çavuşoğlu, UEFA Delegesi Olarak Görevlendirildi
TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi Hayri Çavuşoğlu, UEFA tarafından Olimpia Ljubljana ve Escaldes takımları arasındaki maçta görev almak üzere atandı. Karşılaşma 23 Temmuz'da oynanacak.
TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu, UEFA tarafından Olimpia Ljubljana-Escaldes arasında oynanacak maçta görevlendirildi.
UEFA, Slovenya ekibi Olimpia Ljubljana ile Andora takımı Escaldes arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme maçında TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu'nu görevlendirdi. Çavuşoğlu, müsabakada UEFA delegesi olarak görev yapacak.
Olimpia Ljubljana - Escaldes arasında 23 Temmuz Çarşamba günü Stozice Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor