UEFA'dan Hayri Çavuşoğlu'na Görev

UEFA, TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi Hayri Çavuşoğlu'nu Ludogorets ile Ferencváros arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında görevlendirdi.

UEFA, TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu'nu Ludogorets (Bulgaristan) ile Ferencváros (Macaristan) takımları arasında oynanacak maçta görevlendirdi.

Çavuşoğlu, yarın Bulgaristan'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında UEFA delegesi olarak görev yapacak.

Ludogorets ile Ferencváros arasında Ludogorets Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
