Hayranları şaşkın! Neymar'ın futbol kariyeri bitiyor

Futbol dünyasının son 15 yılındaki en büyük yıldızlarından biri olan Neymar için tablo giderek kararıyor. Suudi Arabistan macerasında ağır bir sakatlık yaşayan ve yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan Brezilyalı süperstar, Santos'a döndükten sonra bu kez yeniden dizinden sakatlandı. Brezilya basınında yer alan haberler, 2025 yılının Neymar için tamamen kapandığını ve yıldız ismin futbolu bırakma ihtimalinin artık ciddi şekilde konuşulduğunu aktarıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN SONRA SANTOS'TA DA TALİHSİZLİK

PSG'den ayrıldıktan sonra Al Hilal'e transfer olan Neymar, Ekim 2023'te çapraz bağ ve menisküs operasyonu geçirmiş, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız futbolcu, bu yaz futbola başladığı yer olan Santos'a dönerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak istedi.

Ancak Globo'nun haberine göre Brezilyalı oyuncu, aynı bölgeden bir kez daha sakatlandı. Sol dizindeki problemin ciddi olduğu, ilk tahminlere göre Neymar'ın 2025'i tamamen kaçıracağı ifade edildi.

ATLETICO MG MAÇINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Neymar, Nisan ayında Atletico Mineiro karşısında da yine diz sakatlığı yaşamış ve sahayı gözyaşları içinde terk etmişti. Kariyeri boyunca çok sayıda sakatlık yaşayan yıldız futbolcunun fiziksel olarak artık en üst seviyede futbol oynayamayacağı yorumları yapılıyor.

FUTBOLU BIRAKMA İHTİMALİ MASADA

Brezilya basınında Neymar'a yakın kaynaklar, futbolu bırakma ihtimalinin ilk kez bu kadar ciddi şekilde gündemde olduğunu belirtiyor.

"Neymar artık vücudunun kaldırmadığını hissediyor ve kariyerini noktalama ihtimali hiç olmadığı kadar yüksek" yorumları ülke basınına yansıdı.

Neymar'ın nasıl bir karar vereceği merakla beklenirken, yıldız oyuncunun kariyerine dair gelişmeler dünya futbolunu yakından ilgilendiriyor.