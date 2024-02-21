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Hayranları çıldırdı! Neymar'ın son hareketine tepki yağıyor

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Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'de forma giyen Neymar'ın, soyunma odasında geleneksel kıyafetlerle dolaştığı görüldü. Brezilyalı yıldızın o halini gören hayranları Neymar'a "Para için yapmadığı kalmadı" şeklinde tepki gösterdi.

Teknik direktörlüğünü son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un yaptığı Suudi Arabistan takımı Al Hilal'de yıldız futbolcu Neymar'a tepki yağıyor.

GELENEKSEL KIYAFETLER GİYDİ

Uzun süredir sakatlığı bulunan ve takımıyla tekrardan antrenmanlara başlayan Neymar'ın soyunma odasında geleneksel kıyafetlerle dolaştığı görüldü.

Hayranları çıldırdı! Neymar'ın son hareketine tepki yağıyor

TEPKİ YAĞIYOR

Barcelona ve PSG'deki başarılı perforformansıyla akıllara kazınan Neymar'ın o halini gören hayranları Brezilyalı futbolcuya "Para için yapmadığı kalmadı" şeklinde tepki gösterdi.

İşte Neymar'ın o haline yapılan yorumlardan bazıları;

Hayranları çıldırdı! Neymar'ın son hareketine tepki yağıyor

Hayranları çıldırdı! Neymar'ın son hareketine tepki yağıyor

Hayranları çıldırdı! Neymar'ın son hareketine tepki yağıyor

Haberler.com Haber Merkezi / Aslan Aslan - Spor

Suudi Arabistan Al Hilal Neymar Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

MoonShine:

17.002 tl için günün 10 saati çalışıp 2-3 saatini yolda harcıyan insanlar. Odasında arap kıyafeti giyip 500 bin euro kazanan adama ''para için yapmadığın kalmadı karaktersiz'' diyor. Bence adamın umrunda değilsiniz.

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Erkan ŞENER:

Siz birde para için bizdekileri görün sabahtan akşama kadar yaprak yalıyorlar çok uzağa gitmeyin burada yorum yazan bile var.

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Abdullah Ağaç.:

Para için her haltı yiyin adam kıyafet giydi diye gömün işinize gelince arablarin petrolü için denizi için oraları sömürün e parayı aldı ise seve seve yapacaksın. Siz iş yerinde patron sorunu kıyafet isteyince giymiyormusunuz . Salak alak yorum yapmayin

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