Hayranları çıldırdı! Neymar'ın son hareketine tepki yağıyor

Teknik direktörlüğünü son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un yaptığı Suudi Arabistan takımı Al Hilal'de yıldız futbolcu Neymar'a tepki yağıyor.

GELENEKSEL KIYAFETLER GİYDİ

Uzun süredir sakatlığı bulunan ve takımıyla tekrardan antrenmanlara başlayan Neymar'ın soyunma odasında geleneksel kıyafetlerle dolaştığı görüldü.

TEPKİ YAĞIYOR

Barcelona ve PSG'deki başarılı perforformansıyla akıllara kazınan Neymar'ın o halini gören hayranları Brezilyalı futbolcuya "Para için yapmadığı kalmadı" şeklinde tepki gösterdi.

İşte Neymar'ın o haline yapılan yorumlardan bazıları;