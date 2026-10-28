Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde Giresun Sanayispor'u 8-0 yendi

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Haymanaspor, Giresun Sanayispor'u 8-0 mağlup etti.

Haymana İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Haymanaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Haymanaspor, rakip fileleri 5 kez daha havalandırarak karşılaşmadan 8-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA