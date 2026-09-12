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Haymanaspor, Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak

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Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Haymana İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi, hakem Muammer Işık yönetecek.

Haymanaspor ligde 4 puanla 3. sırada yer alırken, siyah-beyazlı takım 6 puanla 2. basamakta bulunuyor.

Kaynak: AA
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