Hayırlı uğurlu olsun! Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası

Hayırlı uğurlu olsun! Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
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Galatasaray, geçen sezon Benfica'ya gönderdiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu geri alıyor. Benfica'nın talip olduğu Nicolo Zaniolo için Kerem Aktürkoğlu takası düşünülüyor. Benfica, Zaniolo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, Galatasaray ise oyuncuyu 10 milyon euro bonservisle göndermeyi planlıyor.

Dünya yıldızı Osimhen'i açıklamak için artık saatleri sayan Süper Lig devi Galatasaray'da yeniden Kerem Aktürkoğlu sesleri yükseliyor.

TAKAS TEKLİFİ YAPILACAK

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcu için çok konuşulacak bir takas teklifiyle Benfica'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Benfica'nın talip olduğu Nicolo Zaniolo için Portekiz devine Kerem Aktürkoğlu takasıyla cevap verecek.

Benfica, Zaniolo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, Galatasaray ise oyuncuyu 10 milyon euro bonservisle göndermeyi planlıyor.

12 MİLYON EUROYA GİTTİ

4 sezon Galatasaray forması giydikten sonra 2024 yazında 12 milyon euro bonservisle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi için çıktığı 53 resmi maçta 16 gol atıp 13 asist yaptı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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