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Haydarlı Beldesine Gençlik Merkezi Yapılacak

Haydarlı Beldesine Gençlik Merkezi Yapılacak
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Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Kemal Duru, Haydarlı beldesine Gençlik Merkezi yapılacağını duyurarak, bunun gençlerin ruhsal ve bedensel sağlığını koruyacağını, sosyal ve kültürel gelişimi destekleyeceğini ifade etti.

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Kemal Duru, ilçeye bağlı Haydarlı beldesine Gençlik Merkezi yapılacağın kaydetti.

Kaymakam Duru, beraberinde Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Aslan ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Teşkilatı Başkanlığına ziyaret etti. Ziyarette Spor Teşkilatı Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile Haydarlı beldesine Gençlik Merkezi yapılmasına ilişkin protokolü imzaladıklarını ifade eden Kaymakam Duru "Gençlerimizin ruhsal ve bedensel sağlığını korumak ve geliştirmek, sosyal ve kültürel gelişimi desteklemek, ilgili alanları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlayacak olan Gençlik Merkezi Haydarlı kasabamıza hayırlı olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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