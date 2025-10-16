Haberler

Havvanur Kethüda, Trabzonspor'u Ziyaret Etti

Güncelleme:
Çekya'da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Havvanur Kethüda, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp yetkilileri, Kethüda'yı uluslararası arenada gösterdiği performanstan dolayı tebrik etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili kulübün sporcusu Kethüda, ziyarette Genel Sekreter Sami Karaman ve Genel Sayman Derviş Köz ile bir araya geldi.

Milli sporcuya, Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz ve antrenör Muhammet Çat da eşlik etti.

Karaman ve Köz, sporcuyu uluslararası arenada göstermiş olduğu üstün performanstan dolayı tebrik ederek, çiçek sundu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
