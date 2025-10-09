Havvanur Kethüda Avrupa Şampiyonu Oldu

Haberler

Çekya'da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Trabzonsporlu Havvanur Kethüda, finalde Ukraynalı rakibini yenerek +80 kiloda altın madalya kazandı. Trabzonspor yöneticileri, Kethüda'nın başarısını tebrik etti.

ÇEKYA'da yapılan Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda +80 kiloda ringe çıkan Trabzonsporlu Havvanur Kethüda, finalde Ukraynalı rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

30 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda +80 kiloda mücadele eden Trabzonsporlu sporcu Havvanur Kethüda, finalde Ukraynalı rakibi Olena Chernokolenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı.

ERTUĞRUL DOĞAN: TÜRK SPORUNUN GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşma sonrası yaptığı yazılı açıklamada "Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran sporcumuz Havvanur Kethüda'yı yürekten tebrik ediyorum. Havvanur, azmiyle, inancıyla ve ringdeki üstün performansıyla Türk sporunun gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Trabzonspor olarak amatör branşlarda mücadele eden sporcularımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tam destek vermeye devam edeceğiz. Kendisiyle gurur duyuyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

SEMİH HEKİMOĞLU: GENÇ SPORCULARIMIZA İLHAM OLDU

Trabzonspor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Semih Hekimoğlu ise, "Çekya'da ay-yıldızlı bayrağımızı zirveye taşıyan sporcumuz Havvanur Kethüda'yı gönülden kutluyorum. Kendisi gösterdiği azim, disiplin ve mücadele gücüyle genç sporcularımıza da ilham olmuştur. Havvanur'un başarısı sadece Trabzonspor'un değil, Türk sporunun da büyük bir gururudur" ifadeleriyle düşüncelerini paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
