Havvanur Kethüda, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

ÇEKYA 'nın Ostrava kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Havvanur Kethüda, Trabzon Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

30 Eylül – 9 Ekim tarihleri arasında Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nın finalinde Ukraynalı rakibi Olena Chernokolenko'yu mağlup ederek altın madalya kazanan milli sporcu Havvanur Kethüda, Trabzon'a döndü. Havvanur Kethüda'yı Trabzonspor Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz karşıladı. Arz, Kethüda'ya çiçek takdim ederek bu gurur verici başarısından dolayı kendisini tebrik etti.

Osman Arz yaptığı açıklamada, "Ülkemizi ve Trabzonspor'umuzu Avrupa arenasında en güzel şekilde temsil eden Havvanur'u yürekten kutluyorum. Bu başarı hem onun azminin hem de Trabzon'un spordaki güçlü altyapısının bir göstergesi. Eminim ki bu altın madalya, daha nice başarının habercisi olacak" dedi.

Şampiyon sporcu Havvanur Kethüda ise kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Bana inanan hocalarıma, aileme ve desteklerini her zaman hissettiğim camiamıza teşekkür ederim. Böyle bir gururu yaşamak benim için büyük mutluluk. Umarım bundan sonra da elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ederim" diye konuştu.

Antrenör Muhammet Çat da Havvanur'un büyük özveriyle çalıştığını ifade ederek, "Havvanur bu süreçte büyük bir özveriyle çalıştı. Her zaman hedefe odaklandı ve emeğinin karşılığını altın madalyayla aldı. Onunla gurur duyuyorum. Bu başarı, disiplinin ve inancın en güzel örneği oldu" ifadelerini kullandı.