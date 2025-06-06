Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası Almanya'da Başlıyor

Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası, 8-15 Haziran tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih'teki organizasyonda müsabakalar, 10 Haziran'da başlayacak.

Farklı ülkelerden toplam 695 sporcunun yer alacağı Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek isimler ise şöyle:

Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Selimzade, Mustafa İnan, Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, Galip Berat Afal, Damla Köse, Elif Berfin Altun, Hatice Yel, Şule Nur Tekeli, Elife Eda Çınar.