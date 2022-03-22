Havalı Silahlar Karadeniz Kupası Trabzon'da sona erdi

TRABZON (AA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca (TAAF) Trabzon'da düzenlenen Havalı Silahlar Karadeniz Kupası tamamlandı.

Trabzon Atış Poligon'unda 19 Mart'ta başlayan organizasyonun son gününde 10 metre tabanca atışları gerçekleştirildi.

Son gün müsabakalarında, ferdi tabanca dalında büyük erkeklerde Aydın Güçlü, ferdi genç erkeklerde Kağan Alkış, büyük kadınlarda Hilal Demir, ferdi genç kadınlarda ise Gülsuna Tarhan birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları, TAAF Başkanı Gürsel Çolakoğlu, 17'nci Jandarma Tugay Komutan Vekili Albay Murat Yetim, Trabzon İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Şen ve TAAF Teknik Kurul üyesi Emin Soysal tarafından verildi.

Çolakoğlu yaptığı açıklamada, yarışmaya katılan herkese teşekkür etti.

Gelecek adına özellikle genç sporcuların umut verdiğini vurgulayan Çolakoğlu, "Hakem arkadaşlarımız, antrenörlerimiz ve sporcu kardeşlerimiz olumsuz hava şartlarına rağmen müthiş bir performans gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.