Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi İstanbul'da Başlıyor
Avrupa Atıcılık Konfederasyonu tarafından düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi, Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun organizasyonuyla 2-4 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Mustafa İnan, Damla Köse, Elif Berfin Altun ve Esra Bozabalı yer alıyor.
Avrupa Atıcılık Konfederasyonunun prestijli organizasyonlarından Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde müsabakalar, yarın İstanbul'da başlayacak.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa'nın en iyi atıcıları, İstanbul'da buluşacak.
10 metre havalı tüfek ve 10 metre havalı tabanca disiplinlerinde düzenlenecek organizasyonda müsabakalar, 2-4 Ekim tarihlerinde Selectum City Ataşehir'de yapılacak.
Turnuvada Türkiye'yi Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Mustafa İnan, Damla Köse, Elif Berfin Altun ve Esra Bozabalı temsil edecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor