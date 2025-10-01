Haberler

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi İstanbul'da Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Atıcılık Konfederasyonu tarafından düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi, Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun organizasyonuyla 2-4 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Mustafa İnan, Damla Köse, Elif Berfin Altun ve Esra Bozabalı yer alıyor.

Avrupa Atıcılık Konfederasyonunun prestijli organizasyonlarından Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde müsabakalar, yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa'nın en iyi atıcıları, İstanbul'da buluşacak.

10 metre havalı tüfek ve 10 metre havalı tabanca disiplinlerinde düzenlenecek organizasyonda müsabakalar, 2-4 Ekim tarihlerinde Selectum City Ataşehir'de yapılacak.

Turnuvada Türkiye'yi Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Mustafa İnan, Damla Köse, Elif Berfin Altun ve Esra Bozabalı temsil edecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 dakikada dünyaları kazandılar! Galatasaray'ın kasası ağzına kadar doldu

Galatasaray 90 dakikada dünyaları kazandı
Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısında: 30 yıla kadar hapis istemi

Kritik dava bugün! Ünlü isimler adliyeye akın etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.