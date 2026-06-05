Düzce "Hava Sporları Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği" yarışmalarına ev sahipliği yapıyor
Düzce'de düzenlenen Hava Sporları Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği'ne 16 ilden 69 takım ve 505 sporcu katılıyor. Model uçak, planör ve roket branşlarında mücadele eden sporcular, bugün sona erecek yarışmalarda dereceye girmek için yarışıyor.
"Hava Sporları Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği" yarışmaları, Düzce'de gerçekleştiriliyor.
2025-26 okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen ve 2 Haziran'da başlayan etkinliğe, 16 ilden 69 takım, 505 sporcu katılıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Bahçeşehir Spor Salonu ve Gölyaka Kültür Park alanında düzenlenen organizasyonda katılımcılar, model uçak, model planör ve roket branşlarında mücadele ediyor.
Gençler ve yıldızlar kategorilerinde kız ve erkek sporcuların katılımıyla düzenlenen yarışmaların genç sporcuların hava sporlarına ilgisini artırmasının yanı sıra kentin spor turizmine de katkı sağlaması bekleniyor.
Bugün sona erecek yarışmalarda dereceye giren sporculara ve takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verilecek.