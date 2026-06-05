Haberler

Düzce "Hava Sporları Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği" yarışmalarına ev sahipliği yapıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de düzenlenen Hava Sporları Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği'ne 16 ilden 69 takım ve 505 sporcu katılıyor. Model uçak, planör ve roket branşlarında mücadele eden sporcular, bugün sona erecek yarışmalarda dereceye girmek için yarışıyor.

"Hava Sporları Gençler-Yıldızlar Türkiye Birinciliği" yarışmaları, Düzce'de gerçekleştiriliyor.

2025-26 okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen ve 2 Haziran'da başlayan etkinliğe, 16 ilden 69 takım, 505 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Bahçeşehir Spor Salonu ve Gölyaka Kültür Park alanında düzenlenen organizasyonda katılımcılar, model uçak, model planör ve roket branşlarında mücadele ediyor.

Gençler ve yıldızlar kategorilerinde kız ve erkek sporcuların katılımıyla düzenlenen yarışmaların genç sporcuların hava sporlarına ilgisini artırmasının yanı sıra kentin spor turizmine de katkı sağlaması bekleniyor.

Bugün sona erecek yarışmalarda dereceye giren sporculara ve takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verilecek.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi

Nereden nereye!

Ankara'da iş yeri basan saldırgan dehşet saçtı: Karı kocayı vurup canına kıydı

Husumetlisinin dükkanını basan adam dehşet saçıp kendi canına kıydı
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak

F.Bahçe ve G.Saray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı