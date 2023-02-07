Deprem anını yaşayan Hataysporlu futbolcu Boudjemaa, evinin geldiği son hali paylaştı

Hataysporlu futbolcu Mehdi Boudjemaa, depremde evinin aldığı hasarı sosyal medyadan gözler önüne serdi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da yıkıcı etkilere sebep olan depremde evinde çatlaklar oluşan Cezayirli futbolcu, evin içinden çektiği videoyu paylaştı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıcı etkilere sebep olan depremde hasar alan evlerden bir tanesi de Hatayspor'da oynayan Mehdi Boudjemaa'ya aitti.

DUVARLARDA ÇATLAKLAR GÖRÜLDÜ

Cezayirli futbolcu depremden bir süre sonra evinin son halini paylaştı. Futbolcunun çektiği videoda evin duvarlarının oldukça hasar aldığı görüldü.

ATSU KURTARILDI, SAVUT İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hatay'da saatlerce göçük altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Göçük altında kalan bir diğer isim Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'u ise kurtarma çalışmaları sürüyor.