Hatayspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Takım, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bugün yaptığı tek antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 45 dakika süren idmanda ısınmanın ardından pas ve çift kale maç çalışması yaptı.
Bordo-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor