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Hatayspor Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Aboubakar, milli takım kampının ardından takımla çalışmalara başlayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mersin'de çalışmalarına devam eden Hatayspor, tecrübeli golcü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Porto ve Beşiktaş takımlarında forma giyen, Süper Lig'de oynadığı 91 maçta 45 gol atan ve 12 asist kaydeden tecrübeli golcü Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Vincent Aboubakar Kamerun Milli Takım kampındadır. Milli takım maçları tamamlandıktan sonra Mersin'e gelerek takımla çalışmalarına başlayacaktır" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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