Hatayspor ve Y. Adana Demirspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Y. Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, seyri güzel, heyecan dolu bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Maça istediğimiz gibi başladık, istediğimiz gibi oynuyorduk ve 1-0 öne geçtik. Tam istediğimiz kıvamda oynarken, soyunma odasına girdik. İkinci yarıya da iyi başlamamıza rağmen 10-15 dakika içerisinde skor bir anda 3-1 oldu. Ancak sonrasında 3-2'yi bulduk ve 1 değişiklik yaparak ön taraftaki oyuncuları 1'e 1 oynatmaya başladık. Bu yolla 3-3'ü de bulduk. Hatta son dakikalarda öne de geçebilirdik fakat hayal kırıklığına uğratan bir sonuç oldu. Biz normalde tabiki de galip gelmek istiyorduk. Futbolda maalesef böyle sonuçlar olabiliyor. Rakip takımı ve hocalarını tebrik etmek lazım. 1-0'dan 3-1 öne geçmişlerdi" diye konuştu.

Volkan Demirel: "1 puan hiçbir zaman mutlu edici bir sonuç değil"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise ilk 45 dakikada rakibin sahada oynadığını söyleyerek, "Biz ilk yarı oyuna giremedik. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle oyunu dengeledik ve sonrasında bulduğumuz 3 golle öne geçtik. Ancak daha sonrasında benim de hatam var, oyuncu değiştirmekte geç kaldık. O sırada bir gol yedik. Daha sonrasında skoru korumak için biraz daha yaslanıp, maçı bitirmek istedik ama ceza sahası dışından çekilen bir şut gol oldu. Maç 3-3 bitti. Seyredenler için keyifli bir maç ama benim için 1 puan hiçbir zaman mutlu edici bir sonuç değil. Genç bir takımız. Biraz acemiliğimiz var. Bunu oynaya oynaya öğreneceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN