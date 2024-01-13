Hatayspor ve Pendikspor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve önemli anlar yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47.dakikada Ghoulam'ın kullandığı köşe vuruşunda Kilama'nın kafa pası ile kale önünde topla buluşan Rivas, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
57.dakikada Midtsjo'nun sağdan ortasında Halil Akbunar'ın sert vuruşunda top kalenin üzerinden auta gitti.
59. dakikada İbrahim Akdağ'ın sol kanattan ortasında defanstan seken vuran Diaby'nin şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
69. dakikada Lamkel Ze'nin soldan ortasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Dele-Bashiru'nun şutunda kaleci Erdem meşin yuvarlağı çeldi.
87. dakikada Halil Akbunar'ın pasında ceza alanı içerisine hareketlenen Thuram'ın şutunu Erce kurtardı.
90+3. dakikada gelişen Pendikspor atağında Aburjania'nın ceza alanı içerisinde ters dokunuşunda topla buluşan Kappel topu ağlara gönderdi. 1-1
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Bersan Duran
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet (Kerim Alıcı dk.76), Maksimovic, Kilama (Burak Bekaroğlu dk.76), Ghoulam, Görkem (Aabid dk.81), Aburjania, Hodzic, Ömer Faruk Beyaz (Dele-Bashiru dk.64), Rivas, Dadashov (Lamkel Ze dk.63)
Yedekler: Bekaj, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Joelson Fernandes, Strandberg
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Kappel dk.84), Alpaslan Öztürk, Berkay Sülüngöz, Emre Taşdemir (Thuram dk.61), İbrahim Akdağ (Erdem Özgenç dk.84), Midtsjo, Gökcan Kaya, Halil Akbunar (Endri Çekiçi dk.90+6), Diaby (Romero dk.61), Erencan Yardımcı
Yedekler: Melih Güney, Burak Öğür, Rassoul, Murat Akça
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Goler: Rivas (dk.47) (Hatayspor), Kappel (dk.90+3) (Pendikspor)
Sarı kart: Ghoulam, Dele-Bashiru, Erce Kardeşler, Maksimovic (Hatayspor), Alpaslan Öztürk (Pendikspor) - MERSİN