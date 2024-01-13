Üye Girişi
Haberler

Hatayspor ve Pendikspor Berabere Kaldı

Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve önemli anlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47.dakikada Ghoulam'ın kullandığı köşe vuruşunda Kilama'nın kafa pası ile kale önünde topla buluşan Rivas, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

57.dakikada Midtsjo'nun sağdan ortasında Halil Akbunar'ın sert vuruşunda top kalenin üzerinden auta gitti.

59. dakikada İbrahim Akdağ'ın sol kanattan ortasında defanstan seken vuran Diaby'nin şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

69. dakikada Lamkel Ze'nin soldan ortasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Dele-Bashiru'nun şutunda kaleci Erdem meşin yuvarlağı çeldi.

87. dakikada Halil Akbunar'ın pasında ceza alanı içerisine hareketlenen Thuram'ın şutunu Erce kurtardı.

90+3. dakikada gelişen Pendikspor atağında Aburjania'nın ceza alanı içerisinde ters dokunuşunda topla buluşan Kappel topu ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Bersan Duran

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet (Kerim Alıcı dk.76), Maksimovic, Kilama (Burak Bekaroğlu dk.76), Ghoulam, Görkem (Aabid dk.81), Aburjania, Hodzic, Ömer Faruk Beyaz (Dele-Bashiru dk.64), Rivas, Dadashov (Lamkel Ze dk.63)

Yedekler: Bekaj, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Joelson Fernandes, Strandberg

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Kappel dk.84), Alpaslan Öztürk, Berkay Sülüngöz, Emre Taşdemir (Thuram dk.61), İbrahim Akdağ (Erdem Özgenç dk.84), Midtsjo, Gökcan Kaya, Halil Akbunar (Endri Çekiçi dk.90+6), Diaby (Romero dk.61), Erencan Yardımcı

Yedekler: Melih Güney, Burak Öğür, Rassoul, Murat Akça

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Goler: Rivas (dk.47) (Hatayspor), Kappel (dk.90+3) (Pendikspor)

Sarı kart: Ghoulam, Dele-Bashiru, Erce Kardeşler, Maksimovic (Hatayspor), Alpaslan Öztürk (Pendikspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig İbrahim Akdağ Pendikspor Hatayspor Maç Sonucu Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

The Walking Dead: Daryl Dixon nereden izlenir? The Walking Dead: Daryl Dixon nerede, hangi platformda var? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Taşıyıcı 2 filmi ne zaman çıktı, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir? Taşıyıcı konusu nedir? Taşıyıcı oyuncu kadrosu! Taşıyıcı kaç yılında, nerede çekildi? Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Ocak Cumartesi 112. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI İZLE! Gönül Dağı 13 Ocak Cumartesi 122. yeni bölüm TRT 1 FULL İZLE! Chelsea - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Fulham maçı nereden izlenir? Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Selahattin Demirtaş'ın babası ne zaman, neden öldü? Dilber Evin Barkın Yok Mu Fragman! Dilber Evin Barkın Yok Mu hangi dizide, filmde geçiyor? Adanaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Başakşehir - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Alanyaspor maçı nereden izlenir? BİM AKTÜEL 12 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 15 tatil 1 ay mı olacak? 15 tatil 1 ay olacak mı iddiaları doğru mu, gerçek mi? 15 tatil 1 aya mı uzatılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 13 Ocak Cumartesi Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Hakan Gün kimdir? Pençe Kilit Operasyonu şehidi kahraman Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title