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Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli

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Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Galatasaray'a karşı 2-1 kaybettikleri maçın ardından penaltı pozisyonunun incelenmesi gerektiğini belirtti. Pulat, "İsteriz ki büyük takımlar daha iyi pozisyonlar la galip gelsinler. Rakibimizin de galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum ama penaltı pozisyonunun bir daha izlenmesini de yorumcu büyüklerimden rica ediyorum" dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Süper Lig'in açılış maçında 2-1 kaybedilen Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin penaltı pozisyonu hakkında konuşan Palut, "Galatasaray ön alanda kaptığı toplarla skoru değiştiren bir takım. Biz geriden oyun kurarken uzuna göre oyun kurguladık. Galatasaray'ın çabuk geri çıkışlarına ikinci bölgede bekleyerek karşılık verdik" dedi.

"PENALTI POZİSYONUNUN ÇOK AĞIR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Pulat konuşmasını, "Maalesef bir penaltı pozisyonu sizin hayallerinizi yıkabiliyor. Geçen sene de bunun benzeri bir pozisyonu yaşamıştık. Bunlara artık alışacağız. Oyuncularım bugün ruh koydu sahaya. Böyle bir penaltı ile evimize gidiyor olmak bizim canımızı acıtıyor. İsteriz ki büyük takımlar daha iyi pozisyonlar la galip gelsinler. Rakibimizin de galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum ama penaltı pozisyonunun bir daha izlenmesini de yorumcu büyüklerimden rica ediyorum" sözleriyle noktaladı.

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

Galatasaray Özhan Pulat Özhan Pulat Galatasaray Hatayspor Hatayspor Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (8)

İbrahim Coşkun:

Gs ise incelenmez abında verilir yine devam penaltıdan kazanan gs

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Ertan Demirel:

Net penalti bos laf yapma , incele bir hafta boyunca tekrar tekrar geri sardir izle

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Tayfun Çakır:

Hatay spor maç boyunca kendi sahasından çıkmadı.Kontra atak ile gol attı ve sonrasında oyunu soğutmak için herkesi yaptı çıkmış hocaları penaltı şöyle penaltı böyle saçma sapan kelimeler.Çıkın sahaya cesurca oynayın o zaman

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man over:

Penaltıya gelene kadar dirsek pozisyonu,torreira ayağa basma pozisyonu Galatasaray ince ince kollanıyor.Öyle güzel kollanıyorlar ki, milleti başka pozisyonlara odaklıyorlar.

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Kadir Yolcu:

Penaltıda sorun yok ancak ikinci gol ofsayt

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Vlkn Shn:

İncelenmez yoksa gs maç kazanıp icardi gol atamaz ligde ilk 6 ya giremez

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Kemal Demirci:

FENERBAHÇE'liyim net penaltı

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