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Hatayspor, teknik direktörlük için eski futbolcusu Akan Karasu ile anlaştı

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Hatayspor, teknik direktörlük için eski futbolcusu Akan Karasu ile anlaştı
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Hatayspor Kulübü, teknik direktörlük için daha önce formayı giyen ve akademide görev yapan Akan Karasu ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Açıklamada Karasu'ya 'evine hoş geldin' denilerek kendisine ve teknik ekibine başarılar dilendi.

Hatayspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için daha önce bordo-beyazlı formayı terletmiş ve kulübün akademisinde başarıyla görev yapmış olan Akan Karasu ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, geçmişte hem futbolcu hem de eğitmen olarak armaya ve camiaya hizmet eden Akan Karasu’ya "evine hoş geldin" denilerek, kendisine ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dilendi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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