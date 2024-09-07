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Hatayspor, Teknik Direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdı

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Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, Teknik Direktör Özhan Pulat ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Pulat ve ekibine teşekkür ederek, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, Teknik Direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Özhan Pulat ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özhan Pulat ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.

Kulüp, sosyal medya hesabından da 'Teşekkürler Özhan Pulat' paylaşımı yaptı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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