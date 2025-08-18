Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile Yollarını Ayırdı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Şahin'e şimdiye kadar verdiği emekler için teşekkür etti.

HATAYSPOR, teknik direktör Murat Şahin ile yolları ayırdığını açıkladı.

Hatayspor yönetimi, Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında göreve getirilen Murat Şahin, takım ile 1'inci Lig'e düştükten sonra oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
