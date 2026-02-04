Haberler

Hatayspor, sol bek Cenk Doğan'ı transfer etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 27 yaşındaki sol bek Cenk Doğan ile anlaştığını duyurdu. Kulüp, transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol bek Cenk Doğan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşındaki Cenk ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Paylaşımda, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Transfer yasağı kaldırılan Hatayspor, 10. transferini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Spor
