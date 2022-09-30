Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi. Basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, taktik, dar alan ve pas çalıştı. Hatayspor, bugün özel uçakla Sivas'a hareket edecek. Spor Kaynak: AA / Burak Milli Sivasspor Hatayspor Spor Haberler

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