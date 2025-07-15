Hatayspor, Sezon Öncesi İlk Hazırlık Maçını Oynayacak

Hatayspor, Sezon Öncesi İlk Hazırlık Maçını Oynayacak
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TFF 1'inci Lig ekibi Hatayspor, sezon başı kamp programı kapsamında TFF 2'nci Lig temsilcisi Vanspor ile hazırlık maçı yapacak. Maç, 16 Temmuz'da Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde saat 17.00'de gerçekleşecek.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, sezon başı kamp programı kapsamında ilk hazırlık maçını TFF 2'nci Lig temsilcisi Vanspor ile oynayacak.

Mücadele, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'de Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleşecek. Sezon hazırlıklarının ikinci etabını sürdüren Bordo-Beyazlı ekip, Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde yoğun tempoda çalışmalarını sürdürürken, Vanspor karşılaşmasıyla birlikte takımın fiziksel durumu ve saha içi uyumu ilk kez test edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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