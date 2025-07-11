Hatayspor, Sezon Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor

Hatayspor, Sezon Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının ilk etap kampını Erzurum'da tamamlayarak sezon başı çalışmalarını sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının ilk etap kampını Erzurum'da tamamladı.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah saatlerinde yaptığı son antrenmanla sezon başı kamp programının ilk etabını sonlandırdı.

Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 25 dakika süren idmanda ısınmanın ardından dar alan çalışması yaptı.

Kentte 1 Temmuz Salı günü kampa giren bordo-beyazlılar, iznin ardından 14 Temmuz Pazartesi günü Kayseri'de toplanarak ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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