Hatayspor, Samsunspor maçı için çalışmalara başladı
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Samsunspor maçının çalışmalarına başladı. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular farklı çalışmalar gerçekleştirdi.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Samsunspor maçının çalışmalarına başladı.
Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda Antalyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular koşu yaparken diğer futbolcular dar alan çalışması gerçekleştirdi.