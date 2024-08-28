Hatayspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 4'üncü haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hatay temsilcisi, Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla Samsunspor maçının çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 40 dakika süren antrenmanda 4'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor, hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürecek.