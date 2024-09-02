Hatayspor, Samsunspor'a 3-0 mağlup oldu

ÖZHAN PULAT: KENDİMİZİ AFFETTİRECEĞİZ

Bahanelerin değil çözüm peşinde olmaları gerektiğini söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, "Öncelikle maç öncesi 4 saat otobüste buraya gelip, 2 saat maçı izleyip, 4 saatte tekrar dönecek taraftar ruhuna sahip olmadığımız için bugün takımca utanmalıyız. Onlar kadar istemeliydik hepimiz. Bugün hem taraftarımızın hem de yönetimimizin başını öne eğdik. Evet iki tane direkt oynayan takımımızın bel kemiği oyuncumuz yoktu. Evet transferlerimiz bugün yoktu ama biz bahanelerin değil çözümlerin peşinde olmalıyız. Bugün utanacağız ama yarın yeni bir gün. Tekrar eski enerjimizi toplayıp yeni transferlerimizle, sakat ve cezalı oyuncularımızın dönmesiyle o 3 haftadaki yaptığımız doğruları daha güçlü bir şekilde sahaya koyacağız. Ama bugün herkesin şapkasını önüne koyması gerekiyor. Oyuncu grubunda, teknik ekibinde. Çünkü taraftar da elinden geleni yapıyor, yönetim kurulumumuz da elinden geleni yapıyor. Bizim bu insanları bu noktada üzmememiz gerekiyor. Şu oyunla üzmeyelim. Bakın arkadaşlar, kıran kırana savaşırız hepimiz. 3-0 mağlubiyet deriz ki biz savaştık. Galatasaray'a mağlup olduk, savaştık, bütün Türk futbol kamuoyu bizi takdir etti. Kasımpaşa savaştık, oyunumuzla takdir topladık. Antalya, bir sürü dış etken yaşadık. Yine savaştık, takdir topladık. Ama bugün Samsunspor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Taktiksel disipline sadık kalıp, ev sahibi takımdan daha fazla isteyerek maçı kazandılar. Hakem ekibini de tebrik ediyorum. Onlar da görevini iyi yaptı. Bugün görevini iyi yapmayanlar bizlerdik. Ama biz bundan ders çıkartacağız. Bugün 10 saat yolda geçen taraftar kadar bu 15 gün içinde tekrar Hatayspor ruhunu geri döndüreceğiz. Son 4 hafta ve ilk 3 haftaki geleceği umutla bakıp kendimizi affettireceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

'2 YENİ OYUNCU TAKIMA KATILACAK'

Ligin 3 haftasında taktiksel disiplini ve bir geometrisi olan Hatayspor olduğunu kaydeden Pulat, "Bizi aslında en iyi bilenlerden birisiniz. Hem antrenmanlarımızı hem de maçlarımızı yakinen takip ediyorsunuz. İlk 3 hafta taktiksel disiplin, bir geometrisi olan bir Hatayspor vardı. Hem hücumda hem savunmada. İşte bizim bugünkü eksiklerimiz ve oyun için motivasyonumuz aslında bu skorun habercisi oldu. Şimdi bu arayı da şöyle değerlendireceğiz. Hem transferlerimiz geliyor. İki tane oyuncu bugün bitti. Bir tanesi burada. Sakat ve cezalı iki oyuncumuz dönüyor. Bu arada bir veya iki tane daha oyuncu takımımıza katıp hem hazırlık maçıyla hem de çift idmanla bu açığımızı kapatacağız inşallah" diye konuştu.

THOMAS REIS: GALİBİYETTEN DOLAYI MUTLUYUZ

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise, skordan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Reis, "Takım olarak çok iyi bir maç çıkarttık diyebilirim. Bu üçüncü maçımız, geçen hafta maç oynamamıştık. Tabi bu maç oynamak kolay olmadı. Takım çok iyi bir performans gösterdi, çok net oynadı. Üç gol bulduk. Rakibimize sadece iki pozisyon verdik ve biz çok daha fazla pozisyona girdik. Üç puan alıp Samsun'a döndüğümüz için çok mutluyuz. Tabi şimdi herhangi bir hedeften bahsetmek çok erken. Bugün de takım olarak aslında kötü bir performans göstermedik, iyi oynadık. Şu an ligin başındayız. Olabildiğince daha fazla puan almamız gerekiyor. Tabi en büyük hedef ligde kalmak" ifadesini kullandı.