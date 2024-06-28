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Hatayspor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulunda Yeni Başkan Belirlendi

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Hatayspor Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda Levent Mıstıkoğlu başkanlığa seçildi. Kongrede mevcut başkan Nihat Tazeaslan yeniden aday olmadı. Yeni yönetim kurulunda ise birçok isim yer aldı. Ayrıca, kulübe önemli katkıları olan iş insanı Recep Atakaş onursal başkanlığa getirildi.

Hatayspor Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa Levent Mıstıkoğlu getirildi.

EXPO Kisecik Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Nihat Tazeaslan yeniden aday olmadı.

Levent Mıstıkoğlu ve Mehmet Şaşmaz'ın yarıştığı seçimde divan başkanlığına Sinan Akgöl, divan üyeliklerine Nihat Mazmanoğlu, Sadullah Ergin, Erman Solağan ve Şekip Önal seçildi.

Kongrede mevcut yönetim kurulunun mali ve idari yönden ibrasının ardından başkan adayları konuşmalarını yaptı.

Oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte adaylardan Mehmet Şaşmaz, çekildiğini açıklayarak, Levent Mıstıkoğlu'nu tebrik etti.

Tek liste olarak devam edilen seçimde açık oylamaya gidildi.

Açık oylama sonucunda başkanlığa Levent Mıstıkoğlu getirildi.

Levent Mıstıkoğlu'nun başkanlığında yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Ahmet Atıç, Asaf Asfuroğlu, Atay Yıldız, Ender Yardımcı, Hüseyin Doğru, İbrahim Alkan, Malik Akyürek, Mehmet Bulanık, Mehmet Kılıçlar, Mehmet Reşat Akpınar, Mustafa Baştuğ, Osman Dönmez, Osman Oğuz Çolak, Gazi Osman Ovalı, Sabit Karadeniz, Selahattin Eskiocak, Tahir Sedat Zelluh, Tuğbay Volkan Öztürk.

Başkanlık seçiminin ardından kulübe önemli katkıları olan iş insanı Recep Atakaş, oy birliğiyle onursal başkanlığa getirildi.

Başkanlığa seçilen Mıstıkoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kulübü daha ileriye taşımak için durmadan çalışacaklarını söyledi.

Hataylıların endişe duymaması gerektiğini kaydeden Mıstıkoğlu, "Hataylılarımız müsterih olsun. Kulübümüz olduğu yerde kalacak ve hatta daha iyi yerlere yükselecek. Emin olun ki bundan sonraki yönetim, hiçbir şekilde kapalı kapılar ardında iş yapmayacak, her şey şeffaf olacak. Her şey basının, halkın, taraftarın ve üyelerin gözü önünde olacak. Her şeyin hesabını verecek bir yönetim tarzını benimseyeceğiz ve Hatayspor'u bundan sonra sürdürülebilir bir takım yapmak için altyapısından üstyapısına kadar elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Levent Mıstıkoğlu Hatayspor Futbol Spor Güncel Haberler

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