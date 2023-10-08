Hatayspor, Konyaspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'un Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, ikinci yarıda yedikleri gollerden doyalı mağlup olduklarını belirterek, "Diğer yandan top hakimiyetimiz, top kontrolümüz aslında iyiydi. Bitiriciliğimiz ve oyun kurma konusunda bir problem yaşamadım. Fakat elbette kalemizde gördüğümüz gollerden sonra mağlup olduk" diye konuştu.

Görevine devam edip etmeyeceği yönünde gelen bir soruyu da yanıtlayan Stanojevic, "Özellikle neden kariyerime devam edip, etmeyeceğimi bilmiyorum. Burada geçen maça kıyasla sahaya daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Aslında milli aradan sonra çok daha iyi bir şekilde döneceğimizi söyleyebilirim. Ben vazgeçen bir ruh değilim. Asla vazgeçen bir birey olmadım. Bugün bir mağlubiyetten sonra vazgeçip, terk edeyim" dedi.

Volkan Demirel: "Maçları 55-60'dan sonra daha iyi domine ediyoruz"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise ilk yarıda oyuna tam anlamıyla katılamadıklarını kaydederek, "İlk yarıda bir kişiyle önde baskı, daha sonra yönlendirmeyle oyunu bir tarafa sıkıştırdıktan sonra kazandığımız toplarla kaleye gitmeyi planladık ancak bu ilk yarıda tutmadı. İkinci yarıda oyun planımızı biraz değiştirdik. Öndeki baskımızı biraz daha fazla kişiyle yapmaya başlayınca kazandığımız toplarla da geçiş oyununu daha rahat oynamaya çalıştık. Neticede de golleri bulduk. Rakibimizin iyi oynadığını, becerikli oyuncuları olduğunu, oyunun birinci, ikinci ve üçüncü bölgesinde neler yapabileceğini biliyorduk. İkinci yarı yaptığımız oyuncu değişiklikleri ve taktik değişikliğiyle sonuca gittik. Fiziksel olarak da bizim takımımız çok iyi durumda. 55, 60'dan dan sonra maçları daha iyi domine ediyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN