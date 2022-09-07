Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 10 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 10 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı. Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından çabukluk ve taktik çalıştı. İdmana yeni transferler Jose Luis ve Christian Atsu da katıldı. Basına kapalı idman, 1 saat 25 dakika sürdü. Spor Kaynak: AA / Cem Genco Hatayspor Konyaspor Eylül Spor Haberler

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