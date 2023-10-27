Hatayspor, Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu
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Hatayspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kayserispor'a sahasında 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Hatayspor'un golünü Dadashov penaltıdan attı.
Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,
STAT: Mersin
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Selahattin Altay
HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Rivas (Dk. 76 Fernandes), Kilama, Burak Bekaroğlu (Dk. 87 Hodzic), Ghoulam, Massanga (Dk. 76 Ömer Faruk Beyaz), Aburjania (Dk. 62 Aabid), Strandberg (Dk. 62 Kerim Alıcı), Dele-Bashiru, Lamkel Ze, Dadashov
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Carole, Attamah, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Baran Gezek), Karimi, Boa Morte (Dk. 79 Ramazan Civelek), Cardoso (Dk. 70 Uzodimma), Mane (Dk. 89 Ackah), Thiam (Dk. 79 Bahoken)
GOLLER: Dk. 69 (P) Dadashov (Hatayspor), Dk. 34 Burak Bekaroğlu (K.K), Dk. 47 Boa Morte ( Kayserispor )
SARI KART: Burak Bekaroğlu, Dele-Bashiru, Dadashov, Bekaj, Aabid (Hatayspor)
Hatayspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kayserispor'a sahasında 2-1 mağlup oldu.
10'uncu dakikada karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı konuk Kayserispor'dan geldi. Rakip ceza alanına sağdan giren Boa Morte'nin şutunda top auta çıktı.
18'inci dakikada takım arkadaşının pasında savunma arkasına sarkan Kayserisporlu Thiam'ın vuruşunda top soldan dışarı çıktı.
23'üncü dakikada çizgiye inen takım arkadaşının pasında topla buluşan Hataysporlu Massanga'nın şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.
33'üncü dakikada Kayserispor öne geçti. Soldan rakip sahasına giren Karimi'nin penaltı noktasına açtığı ortada topla buluşan Boa Morte'nin vuruşunda top Burak Bekaroğlu'na çarparak ağlarla buluştu: 0-1.
41'inci dakikada Lamkel Ze'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dele-Bashiru, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sonu erdi.
47'nci dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Mane'nin soldan kullandığı kornerde arka direkte kafa vuruşu yapan Boa Morte farkı ikiye çıkardı: 0-2.
66'ncı dakikada ceza alanına gelen pasta topla buluşan Dadashov'a Karimi'nin müdahalesi hakem tarafından penaltı olarak değerlendirdi.
69'uncu dakikada Dadashov penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
80'inci dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Bahoken'in kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta Erce gole izin vermedi.
Karşılaşma konuk sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.