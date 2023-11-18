Hatayspor İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

HATAYSPOR, milli arada futbolculara verilen 3 günlük iznin ardından İstanbulspor ile oynanacak olan maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray maçından alınan galibiyet ile morallerin düzelmesinin ardından çıkılan ilk antrenmanda futbolcuların istekli halleri dikkat çekti. Süper Lig'in 13. haftasında, deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahasında yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda uzun süredir sakatlığı bulunan Mehdi Boudjemaa'nın da yer aldığı görüldü. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.