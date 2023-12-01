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Hatayspor ile Antalyaspor Arasında Eşitlik Bozulmadı

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile Antalyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Strandberg ve Erdoğan Yeşilyurt'un attığı gollerle takımlar birer puan aldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada Lamkel Ze'nin soldan ortasında Strandberg'in vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

26. dakikada Rivas'ın sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği orta-şut karışımı vuruşunda top auta gitti.

35. dakikada ceza alanı dışından Erdoğan Yeşilyurt, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çavuş, İlker Takpak

Hatayspor: Erce Kardeşler, Ghoulam, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Massanga-Matondo, Ömer Faruk Beyaz, Rivas, Dele Bashiru, Strandberg, Lamkel Ze

Yedekler: Bekaj, Burak Bekaroğlu, Engin Can, Maksimovic, Görkem Sağlam, Recep Burak Yılmaz, Hodzic, Rayane Aabid, Aburjania, Joelson Fernandes

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin, Erdal Rakip, Saric, Van de Streek, Jehezkel, Larsson, Buksa

Yedekler: Ataberk, Safuri, Kaluzinski, Ufuk Akyol, Mustafa Erdilman, Holtmann, Ege Bilsel, Harun Toprak, Bytyqi, Assombalonga

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Strandberg (dk. 19) (Hatayspor), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 35) (Antalyaspor)

Sarı kart: Massanga-Matondo (Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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