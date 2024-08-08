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Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, Mersin Erdemli'de yaptığı son antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas drili, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmaları yapıldı. Takım, bugün İstanbul'a gidecek ve kampa girecek.

Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını Mersin Erdemli' de yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Erdemli Atış Poligonu'nda Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, son antrenmanının bugün gerçekleştirdi. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve bir saat süren antrenmanda pas drili, 5'e 2 top kapma çalışıldı. Taktik ile hava topu çalışmasının da gerçekleştirildiği antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.

Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan takımın bugün hava yoluyla İstanbul'a gideceği ve kampa gireceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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