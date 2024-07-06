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Hatayspor, Fisayo Dele-Bashiru'yu Lazio'ya kiraladı

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Hatayspor, Nijeryalı futbolcu Fisayo Dele-Bashiru'nun İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya geçici transfer olduğunu açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Nijeryalı futbolcu Fisayo Dele-Bashiru'nun İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya kiralandığını açıkladı.

Hatayspor, geçtiğimiz sezon takımın önemli oyuncularından olan Fisayo Dele-Bashiru için Lazio takımı ile geçici transferi konusunda anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dele Bashiru'nun İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru'ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

23 yaşındaki oyuncu, ligde 36 maçta görev alırken 8 gol, 5 asistlik katkı sağladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İtalya Serie A Hatayspor Hatay Lazio Futbol Spor Güncel Haberler

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