Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada Bertolacci'nin savunma arkasına gönderdiği topta Eysseric'in kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
33. dakikada Emre Mor'un ara pasında ceza alanı içerisine hareketlenen Rohden'in şutu az farkla dışarıya gitti.
41. dakikada Görkem Sağlam'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Matondo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Emir Eray Eyisoy
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Recep Yılmaz, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Matondo, Dele Bashiru, Joelson Fernandes, Rivas, Strandberg
Yedekler: Bekaj, Abdulkadir Parmak, Boudjemaa, Maksimovic, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Doğukan Sinik, Hodzic, Dadashov
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent Mercan, Ceccherini, Salih Dursun, Biraschi, Rohden, Bertolacci, Eysseric, Güven Yalçın, Emre Mor, Serdar Dursun
Yedekler: Emre Bilgin, Koray Günter, Paoletti, Teklic, Emre Tintiş, Kourbelis, Feghouli, Can Keleş, Veseli, Lasagna
Teknik Direktör: Shota Arveladze
Gol: Matondo (dk. 41) (Hatayspor) - MERSİN