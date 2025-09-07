Haberler

Hatayspor, Esenler Erokspor Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor, TFF 1'inci Lig 5'inci hafta maçında karşılaşacağı Esenler Erokspor için Mersin Erdemli'deki tesislerde antrenman yapıyor. Teknik direktör Hugo Almeida yönetimindeki çalışmalarda futbolcuların hırslı halleri dikkat çekti.

Samim SELÇUK/ HATAY, –HATAYSPOR, TFF 1'inci Ligin 5'inci hafta maçında karşılaşacağı Esenler Erokspor hazırlıklarını Mersin Erdemli'deki poligon alanındaki tesislerde sürdürüyor.

Teknik Direktör Hugo Almeida yönetiminde süren antrenmanda futbolcular özel olarak hazırlanan parkurda çalıştı. Teknik heyet tarafından hazırlanan parkurda futbolcuların hırslı halleri dikkat çekti. Bordo-beyazlılar hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
