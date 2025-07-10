Hatayspor, Erzurum Kampında İdmanlarına Devam Ediyor

Hatayspor, Erzurum Kampında İdmanlarına Devam Ediyor
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Hatayspor, Erzurum'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam etti. Antrenman, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapıldı ve çift idmanla gün tamamlanacak.

ERZURUM'DA kampta olan Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı saha antrenmanıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından pas drili ve çift kale maç çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü çift idmanla tamamlayacak. Daha sonra yarın sabah saatlerinde yapılacak antrenmanla sezon başı kampının ilk etabı tamamlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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