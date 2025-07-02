Hatayspor Erzurum'da Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Erzurum'daki 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı. Teknik direktör Murat Şahin eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular düşük tempoyla çalışmalar yaptı.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, dün başladığı Erzurum'daki 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.
Dün kente gelen Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezonun ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda düşük tempoyla başlayıp koşu, pas ve dar alan çalışması yaptı.
Günde çift antrenman yapmayı planlayan bordo-beyazlılar, yeni sezon hazıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor