Hatayspor Erzurum'da Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Erzurum'daki 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başladı. Teknik direktör Murat Şahin eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular düşük tempoyla çalışmalar yaptı.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, dün başladığı Erzurum'daki 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Dün kente gelen Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezonun ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda düşük tempoyla başlayıp koşu, pas ve dar alan çalışması yaptı.

Günde çift antrenman yapmayı planlayan bordo-beyazlılar, yeni sezon hazıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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