Hatayspor, Erzurum'da 1. Lig Sezonu İçin Kamp Yapıyor
Hatayspor, 2025/26 1. Lig sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki antrenmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.
HATAYSPOR, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanla 2025/26 1'inci Lig sezonu çalışmalarını sürdürdü.
Bordo-beyazlılar sabah saatlerinde yaptığı saha antrenmanıyla çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor