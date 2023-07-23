Hatayspor, Düzce'de antrenmanını basına açık gerçekleştirdi

Trendyol Süper Lig takımlarından A.Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda hava topu mücadelesi, ısınma hareketleri ve karşılıklı paslaşmalar yapıldı. Yeni sezon öncesi Hatayspor, yarın saat 16.00'da Fatih Karagümrük takımı ile Topuk Yaylasında hazırlık maçı yapacak.