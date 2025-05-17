Hatayspor'dan Adana Demirspor'a Şok Mağlubiyet: 5-0

Hatayspor'dan Adana Demirspor'a Şok Mağlubiyet: 5-0
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Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-0 yenerek dikkat çekici bir galibiyet elde etti. Maçta Bilal Boutabba iki gol atarken, Jonathan Okuuronkwo iki gol, Joelson Fernandes ise penaltıdan bir gol kaydetti.

(ANKARA) - Süper Lig'in 36. hafta açılış maçında Hatayspor deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 36. hafta açılış maçında Adana Demirspor sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçı hakem Ömer Faruk Turtay yönetti.

Konuk takım Hatayspor'a Adana Demirspor deplasmanında galibiyeti getiren golleri 10. ve 61. dakikalarda Bilal Boutabba 26. ve 38. dakikalarda Jonathan Okuuronkwo ve 56. dakikada penaltıdan Joelson Fernades attı.

Kaynak: ANKA / Spor
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