Hatayspor'da Transfer Yasağı Kalkıyor

Hatayspor'da Transfer Yasağı Kalkıyor
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Hatayspor Kulübü, Mehdi Boudjemaa'ya olan 140 bin euroluk borcun ödenmesinin ardından transfer yasağının 2025-2026 sezonunun devre arasında kalkacağını duyurdu. Kulüp, mevcut transfer yasağının tedbir amaçlı olduğunu belirtti.

HATAYSPOR Kulübü yönetimi, geçmiş dönemden Mehdi Boudjemaa'ya olan 140 bin euroluk borcun ödenmesinin ardından transfer yasağının 2025-2026 sezonunun devre arasında kalkacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Basında çıkan transfer yasağı geçici bir yasak olup tedbir amaçlı uygulanmıştır. Mehdi Boudjemaa'nın geçmiş dönemden alacağı olan 140.000 Euro ödendiği takdirde bu yasak kalkacaktır. Mevcut transfer yasağı 2025-2026 sezonunun devre arası transfer döneminde kalkacak olup, bu yasak 2023-2024 sezonunda yapılması gereken ödemelerin yapılmaması nedeniyle uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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