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Hatayspor, Hakkı Hocaoğlu ile anlaştı

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Nesine 2. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Hakkı Hocaoğlu ile anlaştı.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Hakkı Hocaoğlu ile anlaştı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Mehmet Hakkı Hocaoğlu ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

Açıklamada, "Daha önce formamızı terleten, kulübümüzün ve şehrimizin değerlerini çok iyi bilen Hakkı Hocaoğlu'na yuvana hoş geldin diyor, bordo-beyazlı renklerimiz altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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