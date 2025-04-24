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Hatayspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Hatayspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki antrenmanda futbolcular taktik çalışmalara odaklandı. Hatayspor'un ligden düşmemesi için galip gelmesi şart.

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 33'üncü haftasında Tüpraş Stadyumu'nda yarın akşam saat 20.00'de Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mersin Erdemli'de bulunan atış alanında teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan bordo-beyazlılar havayoluyla İstanbul'a giderek kampa girecek. Hatayspor'da maç öncesinde Lamine Diack'ın sakatlığı sürüyor. Diack haricinde eksiği bulunmayan Hatayspor'un, Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılamaması durumunda ligden düşmesi kesinleşecek. Hatayspor'da Kamil Ahmet Çörekçi, Vincent Aboubakar, Francisco Calvo ve Joelson Fernandes ise sarı kart sınırında bulunuyor. Futbolcular sarı kart görmeleri halinde bir sonraki haftada oynanacak olan Başakşehir FK karşısında kadroda yer alamayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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