Hatayspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Süper Lig'de Mersin Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşacak olan Hatayspor, yapılan antrenmanlarla hazırlıklarını devam ettiriyor. Teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki idmanda farklı çalışmalar gerçekleştirildi, ancak sakat ve cezalılar kadroda yer alamayacak.
SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında, Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Başakşehir'i konuk edecek Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 25 dakika süren idmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının çalışmalarını tamamlayacak.
Hatayspor'da Aboubakar ve Lamine Diack'ın sakatlıkları sürerken, Joelson Fernandes ise kart cezalısı olması nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor